Саутгейт готов продлить контракт с Английской федерацией

Наставника "трех львов" все устраивает в его работе.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт доволен тем, как играет и развивается команда под его руководством и будет рад обсудить с Английской федерацией футбола новый контракт, сообщает The Guardian.

Саутгейт выразил надежду, что он продлит свой контракт с Англией, заявив, что в настоящее время у него мало реальных вариантов в клубном футболе, и признал, что ему будет трудно расстаться с такой талантливой группой игроков.

Контракт Саутгейта на 3 миллиона фунтов в год истекает после чемпионата мира 2022 года, и он готов подписать продление на два года.

Тренер сборной Англии по-прежнему вкладывается в работу, которую он начал в 2016 году, и он восторженно отзывался о таланте, который имелся в его распоряжении после того, как его команда практически гарантировала себе место в Катаре, победив Албанию 5:0 на Уэмбли в пятницу.

"Как тренер, вы хотите работать с хорошими игроками", - сказал Саутгейт. "Вы можете бросить им вызов по-другому. Там не так много рабочих мест, и быть тренером сборной Англии - огромная привилегия, поэтому, конечно, я очень критично отношусь к этой ответственности. Для меня очень много значит быть на той должности, которую я занимаю".

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