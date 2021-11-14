Европейский инвестиционный банк будет помогать тепломодернизировать больницы в Украине, - Шмыгаль

На этой неделе Министерство развития громад и территорий заключило грантовое соглашение с ЕИБ по дальнейшему внедрению проекта "Энергоэффективность общественных зданий в Украине".

Об этом в Фейсбуке написал глава правительства Денис Шмигаль.

"Договоренность предусматривает выделение дополнительных средств на проведение энергосберегающих мероприятий в больницах, в частности, на установку современного энергоэффективного оборудования, систем вентиляции и освещения, а также внутреннего отопления в учреждениях здравоохранения", - отметил Шмигаль.

По его информации, Европейский инвестиционный банк в рамках этого проекта предоставит Украине 300 миллионов евро на повышение энергоэффективности более 1000 общественных зданий.