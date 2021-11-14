Четыре человека пострадали в результате ДТП в Днепре (видео)

В автомобиле Opel Omega находилось шесть человек, среди которых были и несовершеннолетние.

В Днепре на Кайдакском шляхе произошла дорожная авария, в рещультате коротой пострадали четыре человека. Об этом накануне сообщил Информатор.

Указано, что автомобиль Opel Omega врезался в бетонную конструкцию.

"Водитель рассказал, что он ехал в левой полосе, а рядом с ним шел на опережение другой автомобиль. Вторая машина якобы резко начала тормозить, поэтому мужчина не справился с управлением", - говорится в сообщении.

В машине находилось шесть человек, среди которых были несовершеннолетние. Четверых доставили в больницу для осмотра.