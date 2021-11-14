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Четыре человека пострадали в результате ДТП в Днепре (видео)

  14   0 14.11.2021, 10:07 | Новости, Видео, Происшествия
Четыре человека пострадали в результате ДТП в Днепре (видео)

В автомобиле Opel Omega находилось шесть человек, среди которых были и несовершеннолетние.

В Днепре на Кайдакском шляхе произошла дорожная авария, в рещультате коротой пострадали четыре человека. Об этом накануне сообщил Информатор.

Указано, что автомобиль Opel Omega врезался в бетонную конструкцию.

"Водитель рассказал, что он ехал в левой полосе, а рядом с ним шел на опережение другой автомобиль. Вторая машина якобы резко начала тормозить, поэтому мужчина не справился с управлением", - говорится в сообщении.

В машине находилось шесть человек, среди которых были несовершеннолетние. Четверых доставили в больницу для осмотра.

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