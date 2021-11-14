Принят итоговый документ саммита по климату

Из-за противоречий между делегациями двухнедельная конференция, которая должна была завершиться в пятницу, продлилась на сутки.

В Глазго, Шотландия, на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) представители около 200 государств подписали итоговое заявление. Об этом вечером в субботу, 13 ноября, сообщил председатель саммита, член британского кабинета министров Алок Шарма, пишет ТАСС.

"Я приношу извинения всем делегатам за то, как проходил этот процесс, и глубоко сожалею по поводу изменений, внесенных в текст итогового заявления в последнюю минуту. Я понимаю сильное разочарование, однако, как отмечали и вы, было жизненно важно защитить этот пакет документов от угрозы неутверждения", - сказал политик.

Так, в документе указано, что развитые страны к 2025 году должны как минимум удвоить свой коллективный вклад в финансирование адаптации по изменению климата по сравнению с уровнями 2019 года. При этом о конкретных механизмах компенсации убытков более бедным странам, которые уже страдают от глобального потепления, речь не идет.

Кроме того, впервые в заявлении прописали необходимость решения проблемы угля и ископаемого топлива, которые являются причиной подавляющего большинства выбросов парниковых газов. Однако в итоге этот пункт был сильно ослаблен под давлением нескольких стран, в том числе Индии и Китая.

В частности, соглашение предписывает "постепенно сокращать" использование угля без системы улавливания углекислого газа и неэффективных субсидий на ископаемое топливо, а не "поэтапно отказываться" от него, как решили изначально.

По данным издания, из-за противоречий между делегациями двухнедельный саммит, который должен был завершиться в пятницу, продлился на сутки.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя журналистам итоговое заявление, сказал, что оговоренные меры "приветствуются, но их недостаточно".