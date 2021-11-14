Хави одобрил продление контракта с Гави

Испанский талант намерен остаться в столице Каталонии.

"Барселона" планирует продлить контракт с хавбеком Гави. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Главный тренер Хави одобрил планы руководства по продлению соглашения с 17-летним испанцем. "Барселона" готова вступить в заключительную стадию переговоров по новому контракту Гави.

Речь про долгосрочный контракт с увеличением зарплаты от сезона к сезону. Сам игрок намерен остаться в стане "сине-гранатовых".

В текущем сезоне на счету Гави 1 ассист в 15 матчах за "Барселону" во всех турнирах.

Фото FC Barcelona