В Мелитополе в мусорном баке нашли тело младенца

Тело мальчика отправлено на проведение судмедэкспертизы, чтобы установить причину его смерти.

В Мелитополе в мусорном баке нашли тело новорожденного ребенка без признаков насильственной смерти. Младенец был завернут в полотенце. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Сообщении о страшной находке в полицию поступило в воскресенье, 7 ноября, около 09:30. На место выехали руководство Мелитопольского РУП, следственно-оперативная группа, эксперты и кинолог со служебной собакой.

"Полицейскими установлено, что двое местных жителей в мусорном баке возле одного из многоэтажных домов по улице Ярослава Мудрого в Мелитополе нашли полимерный пакет, в котором находилось полотенце, в которое было завернуто тело ребенка. Следственно-оперативной группой обнаружен труп новорожденного ребенка (мальчика) без признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении.

Тело ребенка отправили на проведение судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить причину его смерти.

Полиция разыскивают мать младенца и выясняет всех обстоятельства данного события. Начато досудебное расследование по п. 2 ч. 2 ст. 115 (Преднамеренное убийство с дополнительной отметкой Несчастный случай) УК Украины.