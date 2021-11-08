Кроссовер Jetour X90 получил новый двигатель

В Китае начались продажи обновленного кроссовера Jetour X90 Plus. В базовой комплектации с хорошим набором оборудования он стоит около 16 000 долларов.

Обновленный Jetour X90 Plus на 18 мм длинней, чем его предшественник, а колесная база осталась прежней. Он получил новую решетку радиатора, новые фары и противотуманные фары, а также рестайлинговые бамперы и новые задние фонари.

В салоне теперь есть электронный джойстик вместо механического селектора. В салоне произошли еще некоторые незначительные изменения.

В линейке двигателей появился новый 2,0 л силовой агрегат мощностью 254 л.с., который работает с 7-ступенчатиой роботизированной коробкой передач. Остались также старые бензиновые двигатели 1,5 и 1,6 мощностью 156 л.с. и 197 л.с. Привод - передний.

Как мы уже говорили, обновленный Jetour X90 Plus стоит около 16 000 долларов. В базе уже есть большой набор оборудования.

В Украине сейчас из всех моделей Jetour продают только кроссовер Jetour X70. В базовой комплектации он стоит 18 400 долларов.

autonews.ua