В Италии вынесли первые приговоры в масштабном судебном процессе против мафии. Перед судом предстали 355 членов клана "Ндрангета", самой могущественной мафиозной группировки Италии.

Об этом сообщает DW.

Процесс проходил в специально оборудованном судебном зале в городе Ламенция-Терме в Клабрии.

Судья Клаудио Парис зачитал решение в отношении 91 подсудимого. 70 из них оказались обвинительными, остальных 21 оправдали. Эти подсудимые избрали ускоренную процедуру рассмотрения.

Шесть из осужденных получили максимальные сроки, о которых просили прокуроры - 20 лет лишения свободы. Среди них 62-летний Паскуале Галлоне, которого считают "правой рукой" лидеров Луиджи Манкузо и Грегорио Ниглиа.

"Ндрангету" считают самым мощным мафиозным кланом в мире.