"Перестарались": под Киевом сожгли дом и гараж с машинами популярного блогера. ВИДЕО

Блогер считает, что дом сожгли из-за его деятельности.

Дом популярного блогера Романа Грицько под Киевом сгорел. Полиция открыла по данному факту уголовное дело.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в Facebook, информирует UAINFO.org.

По его словам, инцидент произошел около 4:00 7 октября. Сначала загорелся гараж, в котором дотла сгорели два автомобиля, затем пламя перекинулось на здание. В результате полностью уничтожен гараж вместе с двумя машинами в нем.

"Пожар, произошедший 7 октября в Ирпене в имении популярного блогера, изрядно взволновал общественность. Видеозапись двух незнакомцев, которые с бутылками проникают в гаражное помещение", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили личности двух подозреваемых. Ими оказались ранее судимые мужчины 31 и 37 лет из Одесской области. Отмечается, что они на такси приехали в Ирпень, купили на заправке топливо, которое использовали для поджога гаража.

В полиции подозреваемые рассказали, что хотели сжечь только авто супруги блогера, но перестарались.

"Много вопросов вызывает и настоящий мотив совершения преступления. Не устаю повторять, что-то, как поведет себя пламя, предусмотреть невозможно, а вот ответственность за умышленное повреждение имущества наступит непременно", - отметил Небытов.

Сам же Грицько считает, что поджог может быть связан с запланированной во Дворце спорта конференции о ТикТоке. Мероприятие должно пройти 13 ноября.

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или другим общественно опасным способом" Уголовного кодекса Украины.