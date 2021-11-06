В Украине свыше 25 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

В Украине за минувшие сутки, 8 октября, зафиксировано 25 063 подтвержденных случаев COVID-19. Это меньше, чем накануне (26 488 положительных тестов).

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным министерства, за сутки госпитализировали 5 057 человек; летальных случаев - 793 (рекордное число за время эпидемии); выздоровели - 11 817 человек.

За последние сутки в Украине проведено 149 446 тестов.

Как отмечается в сообщении, 93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не получили ни одной дозы прививки.

За все время пандемии в Украине:

- заболело - 3 058 014 человек;

- выздоровело - 2 504 236 человек;

- летальных исходов - 71 635;

- проведено ПЦР-тестирований - 14 801 967.