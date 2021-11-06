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В США приняли законопроект об инфраструктуре на сумму свыше 1 триллиона долларов

  9   0 06.11.2021, 09:35 | Новости, Мир
В США приняли законопроект об инфраструктуре на сумму свыше 1 триллиона долларов

В США Палата представителей приняла двухпартийный законопроект об инфраструктуре на сумму свыше 1 трлн долларов. Президент США Джо Байден должен подписать законопроект в течение нескольких дней.

Об этом сообщает CNBC.

Двухпартийный закон об инвестициях в инфраструктуру и рабочие места предусматривает 550 млрд долларов в новые проекты в области транспорта, коммунальных сетей и широкополосной связи. Пакет включает, в частности, 110 млрд долларов на дороги, мосты и другие крупные проекты, 66 млрд долларов на пассажирские и грузовые железнодорожные перевозки и 39 млрд долларов на общественный транспорт.

Вашингтон годами безуспешно пытался принять большой закон о модернизации критически важной транспортной и коммунальной инфраструктуры, испытавшей еще большее давление из-за экстремальных погодных условий. Белый дом также заявляет, что принятие законопроекта может помочь в продвижении товаров, поскольку препятствия в цепочке поставок способствуют повышению цен для американских потребителей.

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