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В Киеве при пожаре в многоэтажке погиб мужчина

  10   0 31.10.2021, 17:00 | Новости, Происшествия
В Киеве при пожаре в многоэтажке погиб мужчина

После проведения реанимационных мероприятий мужчина был передан бригаде скорой, которая впоследствии констатировала смерть.

В Киеве в одной из квартир на шестом этаже 9-этажного жилого дома произошел пожар. Погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в г. Киеве.

Отмечается, что пожар произошел в ночь на воскресенье, 31 октября, на ул. Маршала Малиновского.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили человека без признаков жизни. После проведения реанимационных мероприятий мужчина был передан бригаде скорой медицинской помощи, которая впоследствии констатировала смерть.

Обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранительные органы.

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