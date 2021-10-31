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Лидеры G20 договорились бороться с потеплением

  5   0 31.10.2021, 17:36 | Новости, Мир
Лидеры G20 договорились бороться с потеплением

К "середине века" страны Большой двадцатки обязуются достичь нулевого уровня выбросов в атмосферу углекислого газа.

Участникам саммита Большой двадцатки в Риме удалось достичь соглашения по ограничению потепления климата более чем на 1,5 градуса, сообщает итальянское агентство ANSA 31 октября. В Парижском соглашении по климату 2015 года эта цифра фигурирует только как желаемая цель.

Участники саммита договорились, что возьмут на себя обязательства по ограничению темпов глобального потепления. Оно должно быть ограничено 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем. Правда, срок достижения цели не указан.

Также в нынешнем соглашении указано, что к "середине века" участники G20 обязуются достичь нулевого уровня выбросов в атмосферу углекислого газа.

korrespondent.net

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