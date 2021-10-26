Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

00:02

Україна вперше застосувала турецький Bayraktar в бою. ВІДЕО

23:08

В Харькове автомобиль на огромной скорости устроил смертельное ДТП. ВИДЕО

19:59

Загибель Галини Гатчінс: знімальна група розважалася зі зброєю за кілька годин до трагедії

19:00

"Японські Гаррі й Меган": принцеса Мако вийшла заміж за простолюдина

17:59

"Кварталу 95" не продлили контракт на телеканале Коломойского

17:01

Сын Трампа выпустил одежду с надписью "Болдуин убивает людей"

16:06

В Китае распространяется новый штамм птичьего гриппа. Вызывает высокую смертность

15:04

Опитування "Центру Разумкова": Рейтинг президента Зеленського знизився

14:01

У п'ятому сезоні "Корони" покажуть руйнівне інтерв'ю принцеси Діани

13:00

Кабмін змінив склад правління "Укрзалізниці"

12:00

"Подорожувати – так, жити – тільки в Україні". Українська призерка Олімпіади в Токіо Магучіх розповіла про пропозиції виступати за інші країни

11:01

У США сталася бійня в торговому центрі: є загиблі і поранені (фото, відео)

10:01

Випадковість чи "злив"? Частина фігурантів списку РНБО загадково встигли переписати свій бізнес напередодні введення санкцій – Bihus.Info

09:20

В Україні новий рекорд смертей від ускладнень COVID-19 – за добу померли 734 людини

09:01

"Ніхто не забутий". генпрокурор Венедіктова заявила про розслідування низки справ проти екс-глави МОЗ Степанова

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

В Харькове автомобиль на огромной скорости устроил смертельное ДТП. ВИДЕО

  9   0 26.10.2021, 23:08 | Новости, Происшествия
В Харькове автомобиль на огромной скорости устроил смертельное ДТП. ВИДЕО

В Харькове вечером 26 октября на проспекте Гагарина произошло смертельное ДТП. Автомобиль на огромной скорости выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с другой машиной, водитель которой погиб, еще три человека пострадали.

Об этом информирует UAINFO.org. со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По предварительным данным, в ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. На месте происшествия работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и медики. Выясняются обстоятельства аварии.

Фото и видео с места аварии опубликовал Telegram-канал Харків Life. На кадрах видно, как автомобиль на огромной скорости проезжает перекресток на красный свет и сталкивается с другой машиной. После удара они проезжают несколько десятков метров.

По словам очевидцев, одна из машин врезалась в рекламный щит. На опубликованных фотографиях видны разбросанные по дороге и газоне запчасти поврежденных автомобилей. Один из них представляет собой искореженную груду металла.

 

Лента статей

Вакцинированные люди больше рискуют заразиться, чем другие? — Le Figaro

Вакцинированные люди больше рискуют заразиться, чем другие? — Le Figaro

Тест на антитела не дает ответов об иммунитете к коронавирусу — The Washington Post

Тест на антитела не дает ответов об иммунитете к коронавирусу — The Washington Post

40% пацієнтів реанімації помирають: медики показали, що відбувається у коронавірусних лікарнях Києва

40% пацієнтів реанімації помирають: медики показали, що відбувається у коронавірусних лікарнях Києва

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (649)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]