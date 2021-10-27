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Україна вперше застосувала турецький Bayraktar в бою. ВІДЕО

  12   0 27.10.2021, 00:02 | Новости, Политика
Україна вперше застосувала турецький Bayraktar в бою. ВІДЕО

Безпілотник успішно виявив артилерійську батарею ворога на Донбасі і знищив одну гармату.

Українські військові вперше застосували безпілотники Bayraktar проти бойовиків і російських військ, які окупували деякі райони Донбасу.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує UAINFO.org.

Наказ підняти турецький бойовий дрон надійшов безпосередньо від головнокомандувача ЗСУ, генерал-лейтенанта Валерія Залужного у відповідь на обстріли позицій українських військових і села Гранітне в Донецькій області.

"Безпілотний літальний апарат не пересікав лінії зіткнення і керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком російсько-окупаційних військ. Після цього обстріли українських позицій припинилися", - зазначили в Генштабі ЗСУ.

Крім того, українська сторона невідкладно висунула через СММ ОБСЄ вимогу припинити вогонь і направила відповідну ноту по дипломатичних каналах, але окупанти не реагували.

Також про "бойове хрещення" Bayraktar заявив і волонтер Роман Донік.

"Для збереження життя вояків, та цивільного населення, піднято БПЛА "Байрактар", була виявлена батарея, та ракетою знищена одна гармата. На цю хвилину. Розрахунки інших втікли. Але це не точно. Бо підняли не одного птаха. Довіряйте ЗСУ", - пише Донік.

Він уточнив, що дрон був використаний у відповідь на артилерійські обстріли позицій військовослужбовців операції Об'єднаних сил на Донбасі і села Гранітне в Донецькій області 26 жовтня.

Донік додав, що Гранітне обстрілювалося з максимально можливої дальності - понад 15 кілометром, тому звичайними засобами ООС виявити батарею ворога не вдавалося.

Безпілотник Bayraktar TB2-довідка

  • Дрон Bayraktar TB2 відомий тим, що має велику тривалість польоту. Він може перебувати в повітрі протягом цілої доби і 34 хвилин. Безпілотник створений для спостереження за територією з повітря. Він може швидко виявляти мету.

  • Турецький безпілотник отримав чотири ракети, серед яких керовані протитанкові ракети і авіаційні бомби. Літальний апарат відрізняється сучасним програмним забезпеченням і системою управління. Дрон оснащений декількома камерами і системою спостереження.

  • Україна домовлялася з Туреччиною про закупівлю ударних безпілотних комплексів оперативного рівня ще з 2018 року.

  • ЗСУ повідомляла, що турецькі ударні безпілотники істотно посилять обороноздатність України.

  • У 2019 році ЗСУ починала випробування турецьких ударних дронів Bayraktar TB2. 

  • В "Укроборонпромі" назвали головні переваги дронів і зазначили, що вони точно б'ють по терористах.

  • У липні 2021 року ВМС України отримали перший безпілотник з Туреччини.

 

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