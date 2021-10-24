В Киеве мужчина ограбил автозаправку, с которой недавно уволился

45-летний иностранец совершил вооруженное нападение на АЗС в Киеве, откуда его недавно уволили.

Об этом пишет пресс-служба Нацполиции Киева.

По данным силовиков, инцидент произошел на проспекте Валерия Лобановского.

Человек, вооруженный баллончиком со слезоточивым газом, совершил вооруженное нападение на столичную АЗС, похитил 85 000 гривен и скрылся с места происшествия.

Во время просмотра видео с камер наблюдения правоохранители обратили внимание, что злоумышленник ориентировался в заведении и уверенно себя вел во время приступа.

"Он зашел в АЗС через служебный вход, слезоточивым газом забрызгал работникам лицо, ударил кассира и забрал из кассы 85,5 тысяч гривен и скрылся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мы выяснили, что к совершению преступления причастен бывший работник заведения, которого недавно уволили. Это - ранее несудимый 45-летний уроженец другого государства", - говорится в сообщении.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении вооруженного нападения и в ближайшее время изберут ему меру пресечения. Если вина иностранца будет доказана в суде - ему грозит до 12 лет лишения свободы.