Моуринью: Прошлые владельцы Ромы оставили после себя кучу де**ма

Португальский специалист подверг критике действия Джеймса Паллотты.

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью оценил нынешнее положение дел в римском клубе.

По словам португальца, эксперты и болельщики не осознают масштаба проблем, с которыми столкнулся новый владелец "волков" Дэн Фридкин.

"Многие смеются над тем, что произошло с "Ромой". Фридкины и Тьяго Пинто унаследовали кучу де**ма от предыдущих владельцев. Нынешние владельцы "Ромы" потратили много денег на исправление ошибок. Они создают здесь долгосрочный проект, нужно время, чтобы команда вернулась на вершину.

Кто-то говорит, что Моуринью недоволен положение клуба. Но это ложь. Моуринью хочет больше игроков? Конечно, как и все, я хочу, чтобы была ротация. Но Моуринью не засранец, он уважает Фридкинов и Тьяго Пинто. Моуриньо понимает ситуацию", - цитирует специалиста Football Italia.

Напомним, в период с 2011 по 2020 год клубом управлял американский бизнесмен Джеймс Паллотта. За этот период команда сменила восемь главных тренеров, вышла в полуфинал Лиги чемпионов-2017/18 и трижды финишировала на втором месте в Серии А.

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