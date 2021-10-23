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В Сумской области задержали группировку мошенников и рэкетиров

  6   0 23.10.2021, 23:03 | Новости, Происшествия
В Сумской области задержали группировку мошенников и рэкетиров

В Сумской области в ходе спецоперации правоохранители разоблачили лиц, которые координировали преступную деятельность в этой области. В ходе следствия установлено, что злоумышленников координировали "воры в законе" так называемого сухумо-кутаисского клана, в том числе с территории Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным пресс-службы, участники группировки пытались распространить преступное влияние на жителей нескольких регионов Украины. Чтобы реализовать это, они создали разветвленную сеть своих ячеек.

"Злоумышленники запугивали граждан, терроризировали предпринимателей и выбивали с них деньги. К пострадавшим они применяли психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы. Полученными таким путем деньгами пополнялась воровская касса", - говорится в сообщении.

Кроме того, эти деньги злоумышленники использовали и для поддержки осужденных подельников в местах лишения свободы и распространения там преступного влияния. Работниками следственного управления ГУНП в Сумской области при содействии работников Государственного учреждения "Сумская исправительная колония № 116" проведены санкционированные обыски в колонии и по местам проживания фигурантов уголовного производства в городах Сумы, Конотоп и Николаев. Во время обысков правоохранители обнаружили отмычки, средства связи, компьютерную технику, банковские карты и долговые расписки.

Трем организаторам группировки сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 255-1 (Распространение преступного влияния), ч. 2 ст. 189 (Вымогательство) и ч. 2 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время двое участников группировки задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, остальные участники находятся в местах отбывания наказания. Решается вопрос об избрании им мер пресечения.

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