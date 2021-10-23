В Литве прошли военные учения Железный Волк 2021

В маневрах Gelezinis Vilkas 2021 были задействованы три тысячи военнослужащих и тысяча единиц военной техники.

В Литве завершились последние в этом году масштабные военные учения Железный волк 2021 (Gelezinis Vilkas 2021) с участием около трех тысяч военных НАТО, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Вооруженных сил балтийской республики.

"В ходе одних из самых масштабных учений текущего года проверены процедуры планирования военных операций, отработаны действия по организации наступления и обороны механизированного батальона литовской армии во взаимодействии с подразделениями размещенного в Литве сводного батальона НАТО передового базирования", - говорится в сообщении.

Заключительным этапом маневров стал встречный бой - имитация атаки подразделений батальона НАТО на позиции литовских военных.

Учения стартовали в начале октября. В них были задействованы около трех тысяч военнослужащих более чем из десяти стран НАТО, а также около одной тысячи единиц техники, включая танки Abrams и Leopard, самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, бронемашины Stryker, Fuchs и Boxer.