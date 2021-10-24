В 2025 году появится новый электрический седан BMW

BMW разрабатывает новую модульную платформу Neue Klasse. На ней в 2025 году выпустят новый электрический седан.

Платформа Neue Klasse (она будет состоять из алюминия и высокопрочной стали) заменит платформы FAAR и CLAR. На ней можно будет создавать автомобили с передним, задним и полным приводом, с разными аккумуляторными батареями, с разной колесной базой и дорожным просветом, с колесами размером от 18 до 22 дюймов.

Первым на этой платформе построят электрический седан, который станет альтернативой 3-й серии. Он носит кодовое заводское название NK1. Ожидается, что у него запас хода составит 700 км. Этот седан построят из экологически чистых материалов. Он получит большую колесную базу, передовые технологии коммуникации, безопасности и помощи водителю. Его официальная премьера состоится в конце 2025 года.

В дальнейшем на платформе Neue Klasse будут выпускать все автомобили BMW. Ожидается, что к 2030 году машины на базе Neue Klasse будут составлять не менее 50% от всех продаж баварского автогиганта.

Кроме того, на этой новой платформе можно будет делать полноценные гибридные автомобили и машины на водородных топливных элементах. То есть это будет почти универсальная платформа.

Новый электрический седан станет началом третьего этапа электрической стратегии BMW. Вначале были BMW i3 (2013) и BMW iX (2020).

autonews.ua