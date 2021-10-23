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Саакашвили в тюремной больнице сделали переливание крови

  6   0 23.10.2021, 12:32 | Новости, Мир
Саакашвили в тюремной больнице сделали переливание крови

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили на 22-й день голодовки потребовалась медицинская помощь. В тюремной больнице Рустави ему сделали переливание крови.

Об этом сообщает издание "Новости-Грузия".

Как заявил журналистам личный врач политика Николоз Кипшидзе, процедура проводилась в полевых условиях.

"Когда я пришел сюда, знал, что один из параметров был достаточно плохим, поэтому сделал переливание. Сегодня кризис уже пройден. Состояние лучше, чем было", - сказал он.

Кипшидзе добавил, что процедура прошла "достаточно хорошо", хотя проводить ее пришлось при помощи тюремных врачей и бригады медиков из реанимобиля, который дежурит возле тюрьмы на случай ухудшения состояния экс-президента.

"Эта медицинская комната (в тюрьме, - ред.) не предназначена для этого, поэтому необходимо его лечение в больнице", - заявил врач. Кипшидзе отметил, что экс-президент отказывается лечиться в тюремной клинике, а сам он, как врач, этого не рекомендует.

Напомним, Саакашвили вернулся в Грузию, несмотря на то, что там против него вынесены приговоры. Кроме того, он является гражданином Украины, поэтому МИД ищет варианты, чтобы вернуть его в страну.

Напомним, через неделю, 30 октября, в Грузии состоится второй тур местных выборов, который называют определяющим для будущего всей страны и лично экс-президента Михаила Саакашвили, уже три недели находящегося за решеткой.

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