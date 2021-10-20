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Палаючі авто, загибель трьох осіб: затримано можливого винуватця масштабної ДТП на Одещині

  10   0 20.10.2021, 21:52 | Новости, Происшествия
Палаючі авто, загибель трьох осіб: затримано можливого винуватця масштабної ДТП на Одещині

Правоохоронці затримали водія вантажівки DAF.

В Одеській області затриманий причетний до масштабної ДТП водій вантажівки, що став ймовірною причиною загоряння автомобілів та загибелі трьох осіб.

Подробиці смертельної ДТП розміщені на сайті Головного управління Національної поліції в Одеській області, інформує UAINFO.org.

За його даними, встановлено попередні обставини надзвичайної події на трасі Київ-Одеса, біля селища Любашівка.

Зокрема, встановлено, що водій автомобіля Volkswagen, пересуваючись у бік Одеси, в умовах густого туману зіткнувся з тягачем DAF, який їхав попереду, в попутному напрямку. Після зіткнення обидва транспортні засоби зупинилися на проїжджій частині. Слідом під'їхали автомобіль "ВАЗ" і мікроавтобус з пасажирами, водії яких, побачивши аварію, також зупинилися на проїжджій частині.

В цей час в зазначеному напрямку рухався ще один автопоїзд DAF, водій якого зіткнувся з іншими чотирма автомобілями, в результаті чого сталося їх загоряння.

В аварії загинули троє людей – пасажирка легкового Volkswagen, 1985 р.н., і водій першої вантажівки, 1991 р.н., особа третього загиблого встановлюється.

До лікарні з різними травмами доставлено 12 осіб. Серед них – неповнолітні віком 15-ти та 16-ти років.

32-річний водій вантажного автомобіля DAF, який допустив друге зіткнення, затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Подію кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, масштабна смертельна аварія в Одеській області біля Любашівки за участю трьох легкових автомобілів та двох вантажівок сталася 20 жовтня близько 5 години ранку. Через аварію рух транспорту було обмежено.

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