Что происходит с курсом доллара и что делать украинцам

После оптимистических выводов рабочей группы МВФ, которая почти месяц анализировала ситуацию с экономикой и реформами в нашей стране, доллар снова потерял…

26.26. Это курс гривни по отношению к доллару на межбанке.

Такую информацию приводит депутат Киесовета, основатель и президент инвестиционной компании Универ Тарас Козак, передает сегодня «НВ», информирует UAINFO.org.

После оптимистических выводов рабочей группы МВФ, которая почти месяц анализировала ситуацию с экономикой и реформами в нашей стране, доллар снова потерял. Ведь с большой вероятностью Украина:

— получит очередной транш $700 млн (а может, и $1400 млн, как пишут некоторые инсайдеры);

— продлит соглашение с МВФ еще на полгода, то есть будем иметь возможность получить еще дешевые средства.

Хотя в стране далеко не все в порядке (кроме традиционных коррупции и бардака, еще дорогой газ, мало угля, стремительно растущая заболеваемость и слишком медленная вакцинация), с макроэкономикой все более-менее.

Приток иностранной валюты в Украину только усиливается. Нацбанк выкупает ежедневно по $30−50 миллионов, хотя обещал по $5 млн. Если бы НБУ выполнял это свое обещание, где был бы курс гривны по отношению к доллару сегодня?

Да, газ и нефть подорожали на мировых рынках. Однако и цена на наш экспорт на высоких уровнях.

Плюс ИТ и заробитчане. Плюс рекордные урожаи, которые в значительной мере будут экспортированы и проданы за доллары. И это еще кукурузу только начали собирать.

Конечно, может какой-то «черненький лебедь» прилететь. И все развернется. Но пока макроэкономическое небо чистое.

Ситуация сейчас очень похожа на ту, что была в 2019 году. Падение доллара остановилось у отметки 23.5 ₴/$.

Каждый раз, когда я пишу о сильной гривне, в комментарии набегают люди с криками «самое время покупать доллары!» Призываю, не играйтесь с курсом. Что будет дальше — не знает никто! Стоит держать свои сбережения и в иностранной валюте, и в гривнах.