Ученые нашли способ "заставить" иммунитет атаковать раковые клетки

Ученые из Массачусетского технологического института разработали новый метод лечения рака, основанный на сочетании химиотерапии и иммунотерапии. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Signaling, сообщает News Medical, пишет Корреспондент.

Иммунотерапия - стратегия лечения рака путем стимуляции иммунной системы человека для уничтожения опухолевых клеток. Один из самых перспективных ее методов основан на отключении истощенных Т-клеток, которые уже не могут атаковать опухоль. Такой метод эффективен, например, при лечении меланомы, но при многих других видах рака он бесполезен.

Поэтому ученые ищут способы, как повысить активность Т-клеток.

Авторы работы выяснили, что, если клетки удаленной опухоли обработать химиотерапевтическими препаратами, а затем вернуть их вместе с лекарствами в опухоль, то они побуждают Т-клетки к действию.

"Когда вы создаете клетки, которые имеют повреждение ДНК, но не погибают, при определенных условиях эти живые поврежденные клетки могут послать сигнал, пробуждающий иммунную систему", - заявил руководитель исследования, профессор Майкл Яффе.

В экспериментах на мышах самыми действенными оказались низкие дозы препаратов, которые не убивали клетки полностью. Это показало ученым, что иммунную систему стимулируют не мертвые опухолевые клетки, а те, которые были повреждены химиотерапией, но остались живы.

По словам Яффе, в этом заключается новая концепция иммуногенного повреждения клеток, а не иммуногенной гибели клеток для лечения рака.

Новый метод полностью устранил опухоли почти у половины мышей. Кроме того, при введении раковых клеток этим же животным несколько месяцев спустя, Т-клетки распознавали и уничтожали их до того, как начиналось образование новой опухоли.

Авторы исследования надеются, что разработанный ими метод будет применен для лечения самых разных видов рака.