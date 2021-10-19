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Туристи зустріли морського "монстра" під час дайвінгу в Єгипті (фото)

  13   0 19.10.2021, 20:01 | Новости, Происшествия
Туристи зустріли морського "монстра" під час дайвінгу в Єгипті (фото)

Дайвери зустріли біля Єгипту моторошне створіння / фото dailystar.co.uk

Туристи зустрілися в Червоному морі з моторошною трубоподібною істотою, яка їх шокувала - у неї не було ані очей, ані вух, ані рота.

Про це повідомляє Daily Star, інформує УНІАН.

Першим про незвичайну знахідку повідомив німецький мандрівник Лукас Остертаг - він побачив монстра, займаючись дайвінгом біля рифу Сатайя біля берегів Єгипту.

"Воно виглядало як довга квадратна гумова труба з загостреним кінцем. Нічого подібного я раніше не бачив. Це, безумовно, було дуже дивним, тому що здавалося, що воно рухалося само по собі, і ніхто не знав, що це було", - каже Остертаг.

Турист допустив, що йому зустрівся поліп або якась інша морська тварина.

"Це дійсно не було схоже ні на що мені відоме раніше. Люди з інших груп припустили, що це черв'як або якась рослина, а хтось не виключив, що це може бути медуза", - додав автор фото.

Інші коментатори зазначили, що Остертаг міг зустріти сифонофор, м'який корал, піросому, немертин або щупальце медузи.

УНІАН

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