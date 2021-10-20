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У Києві підвищили тарифи на тепло й гарячу воду: скільки доведеться платити

  4   0 20.10.2021, 03:25 | Новости, Экономика
У Києві підвищили тарифи на тепло й гарячу воду: скільки доведеться платити

Відповідне розпорядження КМДА набирає чинності з дня його опублікування й діє до 30 вересня 2022 року.

Київська міська державна адміністрація підвищила тарифи на тепло і гарячу воду в Києві для деяких категорій споживачів.

Відповідне розпорядження КМДА від 13 жовтня розміщено на сайті міськадміністрації, інформує UAINFO.org.

Документ набирає чинності з дня його опублікування і діє до 30 вересня 2022 року.

Таким чином, столична влада затвердила нові тарифи для комунального підприємства "Київтеплоенерго" на опалення і гарячу воду для низки споживачів.

Скільки доведеться платити

Зокрема, бюджетні організації купуватимуть теплову енергію за ціною 2732,04 грн за Гкалл (з ПДВ), релігійним організаціям встановлено тариф 2689,51 грн за Гкалл (з ПДВ), а іншим категоріям споживачів - 2876,71 грн за Гкалл (з ПДВ).

Що стосується гарячого водопостачання, то його вартість підвищиться для бюджетних організацій до 134,54 грн за куб.м (з ПДВ), для релігійних організацій – до 133,02 грн за куб. м (з ПДВ), а для інших категорій споживачів – до 141,07 грн за куб. м (з ПДВ).

При цьому, в документі немає інформації про категорію споживачів "населення".

На сайті комунального підприємства "Київтеплоенерго" також вказані раніше затверджені тарифи.

Як повідомлялося, 12 жовтня мер Києва Віталій Кличко підписав рішення Київради, згідно з яким тарифи на опалення і гарячу воду для населення в новому опалювальному сезоні повинні бути не вище тарифів, що діяли на початку цього року. Цим же рішенням збільшено на 2 млрд грн розмір статутного капіталу "Київтеплоенерго".

Раннє в Києві діяв тариф на опалення для населення з лічильниками спожитої теплової енергії в розмірі 1654,41 грн за Гкалл. Тариф на гарячу воду становив 97,89 грн за куб .м (з ПДВ) за наявності рушникосушки та 90,54 грн за куб.м за його відсутності.

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