Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

12:05

КНДР испытала неизвестный снаряд

11:52

Депутати обрали першого заступника голови Верховної Ради

11:02

Газ в обмін на політичну лояльність: Зеленський заявив, що деякі регіони України не зможуть отримати газ за пільговою ціною – Назар Приходько

10:01

Евгений Истребин: У нас новый "ковидный рекорд", 538 летальных случаев. Частные ритуальные службы хлопают в ладошки

09:00

Брата загиблого мера Кривого Рогу Павлова знайшли мертвим

23:59

Путин теряет друзей в Европе: что происходит в Австрии и Чехии

23:03

В каких случаях вакцина может оказаться неэффективной

22:15

В Україні злетять ціни на алкоголь: що подорожчає найбільше

21:10

Цена на газ в ЕС взлетела на 30% на решении "Газпрома" по транзиту через Польшу и Украину

20:00

Рыбников: Зачем шпионы "AstraZeneca" украли формулу российской вакцины "Спутник V"?

19:10

Ранние симптомы инсульта, о которых должен знать каждый

18:08

Історія з Коломойським в США свідчить, що з глобальною корупцією тільки починають боротися - Politico

17:01

Вакцинироваться или не вакцинироваться – это выбор между жизнью и смертью. Выберите жизнь, – Ян Валетов

16:05

Залікували до смерті: через бездіяльність лікарів помер їхній колега, а для замітання слідів – вирізали його органи

15:04

В следующем году мы выйдем из пандемии, но коронавирус не закончится, – ВОЗ

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

Брата загиблого мера Кривого Рогу Павлова знайшли мертвим

  17   0 19.10.2021, 09:00 | Новости, Происшествия
Брата загиблого мера Кривого Рогу Павлова знайшли мертвим

Молодшого брата загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, Андрія, знайшли мертвим 18 жовтня, повідомляє видання Первый городской з посиланням на дані правоохоронних органів, пише НВ.

За даними видання, тіло Андрія Павлова  у понеділок, 18 жовтня знайшов у квартирі його друг. Первый городской пише, що вранці чоловіка бачили живим.

Тим часом у поліції Дніпропетровської області повідомили, що встановлюють обставини смерті чоловіка в Кривому Розі. Тіло виявив знайомий, який приїхав його провідати. Попередньо, на тілі немає ознак насильницької смерті.

«Заявник повідомив, що загиблий вранці подзвонив йому і попросив привезти води, оскільки з учорашнього дня почувався погано. Коли знайомий приїхав, чоловік вже був мертвий», - сказано в повідомленні.

Поліція опублікувала свідчення чоловіка, який знайшов тіло. За його словами, "Андрій Юрійович «зателефонував йому близько 5:07, запропонував їхати на роботу, попросив купити води і заїхати до нього. Коли друг приїхав, він сказав, що погано почувається і »відлежиться" вдома. Чоловік запропонував викликати швидку, але той відмовився. Близько 11 свідок подзвонив йому додому, але той не відповів. Після роботи він приїхав до нього і виявив мертвим у квартирі.

Лента статей

В каких случаях вакцина может оказаться неэффективной

В каких случаях вакцина может оказаться неэффективной

Визит Макрона в Украину может состояться в конце ноября, - экс-посол Шамшур

Визит Макрона в Украину может состояться в конце ноября, - экс-посол Шамшур

Пока США заняты Китаем, Россия всё больше угрожает Европе — Forbes

Пока США заняты Китаем, Россия всё больше угрожает Европе — Forbes

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (474)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]