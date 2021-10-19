Брата загиблого мера Кривого Рогу Павлова знайшли мертвим

Молодшого брата загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, Андрія, знайшли мертвим 18 жовтня, повідомляє видання Первый городской з посиланням на дані правоохоронних органів, пише НВ.

За даними видання, тіло Андрія Павлова у понеділок, 18 жовтня знайшов у квартирі його друг. Первый городской пише, що вранці чоловіка бачили живим.

Тим часом у поліції Дніпропетровської області повідомили, що встановлюють обставини смерті чоловіка в Кривому Розі. Тіло виявив знайомий, який приїхав його провідати. Попередньо, на тілі немає ознак насильницької смерті.

«Заявник повідомив, що загиблий вранці подзвонив йому і попросив привезти води, оскільки з учорашнього дня почувався погано. Коли знайомий приїхав, чоловік вже був мертвий», - сказано в повідомленні.

Поліція опублікувала свідчення чоловіка, який знайшов тіло. За його словами, "Андрій Юрійович «зателефонував йому близько 5:07, запропонував їхати на роботу, попросив купити води і заїхати до нього. Коли друг приїхав, він сказав, що погано почувається і »відлежиться" вдома. Чоловік запропонував викликати швидку, але той відмовився. Близько 11 свідок подзвонив йому додому, але той не відповів. Після роботи він приїхав до нього і виявив мертвим у квартирі.