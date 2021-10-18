Путин теряет друзей в Европе: что происходит в Австрии и Чехии

Сразу в двух странах центральной Европы происходят серьезные политические изменения…

На прошлой неделе сразу в двух центральноевропейских странах произошли существенные политические пертурбации. В минувшее воскресенье, 10 октября, стало известно о том, что в Чехии в парламент впервые не прошли коммунисты, славившиеся своими симпатиями к России, а скандальный президент Милош Земан и вовсе оказался в реанимации.

Практически параллельно с падением коммунистов в Праге в соседней Австрии в результате коррупционного скандала с поста федерального канцлера ушел Себастьян Курц. В этих, казалось бы, не связанных событиях, есть одна общая переменная: все названные фигуры – желанные гости в Кремле.

О том, что стало причиной такого обвала одних из ведущих союзников Кремля в центральной Европе, говорится в материале «Апострофа», информирует UAINFO.org.

Сразу в двух странах центральной Европы происходят серьезные политические изменения…

В субботу, 9 октября, в Австрии на фоне коррупционного скандала Себастьяну Курцу пришлось покинуть пост федерального канцлера. Ушел сам, но под давлением партнеров по коалиции, которые потребовали смены главы правительства после публикации переписки окружения канцлера, из которой стало известно о подкупе СМИ и продвижении «правильной» социологии.

Прокуратура уже провела обыски в канцелярии Курца и в штаб-квартире его консервативной Австрийской народной партии. Все эти мероприятия проходят в рамках расследования коррупции, в котором фигурируют высокопоставленные чиновники и ближайшие соратники Курца. Также экс-канцлера подозревают в ложных показаниях парламентскому комитету, сформированному для расследования политического скандала.

Стоит отметить, что Курца называли адвокатом России в центральной Европе. В частности, он неоднократно заявлял, что Евросоюзу стоит прекратить наращивать эскалацию в отношениях с Россией при помощи санкций.

Также эксперты обращали внимание на его коалицию с «Партией свободы» — ультра-правой партией, известной открытой поддержкой России. Лидер этой политсилы Хайнц-Кристиан Штрахе и другие деятели этой партии неоднократно посещали Россию, а также оккупированный Крым, а кандидат в президенты от этой партии Норберт Хофер называл Крым законной частью России.

Однако если события в Австрии с Курцем и расстроили Кремль, то выборы в Чехии должны были окончательно испортить настроение Владимиру Владимировичу.

Впервые за всю историю независимой Чехии в парламент не прошли коммунисты – лучшие друзья России в этой стране, которые все эти годы «продавали» чехам ностальгию по советскому прошлому. На этом фоне симптоматичной стала и госпитализация пророссийски настроенного президента Чехии Милоша Земана, который остается чуть ли не единственной фигурой после ухода коммунистов, готовой озвучивать прокремлевскую позицию среди чешского политического истеблишмента.

Время уходит

Проигрыш на выборах чешских коммунистов – закономерный тренд, поскольку с 90-х годов на каждых выборах коммунистическая партия получала все меньше и меньше голосов поддержки из-за природного уменьшения электората, готового голосовать за них. Впрочем, как рассказал старший аналитик Центра «Европейские ценности» Давид Стулик, который был представителем представительства ЕС в Украине в 2007-2019 годах, показательно и то, что крайне правые, которые также симпатизировали России, тоже не получили на выборах в Чехии существенного уровня поддержки.

«Если посмотреть на возрастной срез поддержки коммунистов в Чехии, то это пожилые люди, пенсионеры, которые тосковали по советским временам и по коммунизму, и таких становится все меньше и меньше. То есть против России играет фактор времени, поскольку Москва теряла свое влияние из-за того, что остается все менее людей, имевших связи с Советским Союзом и Россией. И даже протестные голоса, которые есть в каждой стране – в Чехии они представлены не только партией коммунистов, но и крайней правой экстремистской партией «Прямая демократия» — на этот раз на выборах также получили малое количество голосов. В случае с правыми низкая поддержка на выборах была обусловлена и тем, что правые тихонько начали поддерживать правительство Бабиша», — отметил Давид Стулик.

Сработал принцип домино, когда и правые, и левые подыгрывали премьер-министру Чехии Андрею Бабишу, а тот своими злоупотреблениями серьезно подпортил свое реноме в чешском обществе и фактически подставил своих политических союзников. Недаром Бабиша называют «чешским Берлускони», так как он обогащал себя, а его компании получали субвенции и от ЕС, и из национального бюджета.

По словам Давида Стулика, последним гвоздем в крышке гроба премьерства Бабиша стало появление документов из «Pandora Papers». Дело в том, что еще за неделю до выборов наблюдался значительный процент неопределившихся избирателей. На тот момент партия Бабиша ANO 2011 побеждала во всех соцопросах. Но после публикации «Pandora Papers», когда стало понятно, что Бабиш соврал об отсутствии у него офшоров, неопределившиеся избиратели отдали свои голоса политическому блоку «Spolu», который в результате победил с разницей в несколько десятков тысяч голосов.

«Подобная утрата доверия случилась и у коммунистов, и крайних правых, так как избиратели видели, как коммунисты поддерживали интересы олигарха, а так как коммунистическая партия – это партия пролетариата, то возникает вопрос, как она может голосовать за интересы олигарха и самого богатого человека в Чехии? Такая же ситуация произошла и с правыми. Поэтому здесь результаты голосования были связаны не столько с геополитикой, сколько с внутренними факторами, хотя опосредованно геополитическая составляющая имела место быть. Кремль использовал эти крайние правые и левые партии для продвижения собственных интересов. И благодаря изменению политических настроений в Чехии, общество показало, что стремится чтобы в парламенте были проевропейские и прозападные партии, и оно не хочет голосовать за тех, кто имеет связи с Востоком, что сыграло против российских интересов. Так что Россия действительно потеряла много своих игроков и союзников, и сейчас российские позиции будет защищать лишь президент Земан. Если, конечно, он придет в себя», — считает эксперт Давид Стулик.

Сложная игра в Австрии

В случае с отставкой Курца можно говорить о том, что публикация переписки людей из его окружения привела к серьезнейшему политическому кризису в Австрии, отмечает политолог-международник Виктор Савинок.

«Дело в том, что переписка, которая сейчас вышла наружу, показывает низкий уровень политической культуры руководства Австрии. Достаточно просто почитать само содержание, например, как там называют оппонентов. И это не говоря о том, что фактически была куплена заказная социология, куплены статьи для этой заказной социологии, производились манипуляции с государственными финансами, для того чтобы размещать эти публикации», — рассказал Апострофу Виктор Савинок.

В то же время ведущий специалист Дипломатической академии Украины им. Геннадия Удовенко, кандидат политических наук Станислав Желиховский обратил внимание, что Курца на должности канцлера заменил Александр Шалленберг — министр иностранных дел. В этом контексте внешняя политика Вены может претерпеть некоторые изменения, в частности, может стать более жесткой позиция по отношению к Кремлю, поскольку Шалленберг имеет относительно антироссийскую риторику и взгляды.

«Это событие подтверждает то, что Россия теряет свое влияние в Австрии, хотя я бы не назвал Себастьяна Курца ярко выраженным пророссийским политиком, поскольку в Австрии все-таки есть политики с большими симпатиями к России. Однако те события, которые сейчас происходят, показывают, что методы ведения политики со стороны Курца несколько напоминают российские. Речь идет о коррупционном скандале, и о финансировании различных австрийских СМИ для собственного продвижения в медиа в положительном свете», — считает эксперт.

Впрочем, Желиховский признает, что с уходом Курца все не так и просто. Хотя Шалленберг и поддерживал санкционный режим в отношении России, существует версия о том, что подобная замена канцлера — трюк, сделанный чтобы не произошло выражения вотума недоверия всему правительству Себастьяна Курца. Последний же, уйдя с должности, может остаться теневым канцлером Австрии, ожидая нужного момента, чтобы вернуть себе кресло главы правительства.

«Курц остается лидером Австрийской народной партии, в которую входит новый канцлер Шалленберг. Таким образом, в рамках партии можно сказать, что у Курца гораздо больше влияния, чем у Шалленберга. Вероятно, что Шалленберг будет поддерживать ту политику, которая была при Курце, но возможно с более жесткими нотами по отношению к Москве», — отметил Желиховский.

Впрочем, пока сложно сказать, удастся ли такой политический маневр у Курца. Здесь все будет зависеть от того, привлекут ли экс-канцлера к ответственности по выдвинутым обвинениям – если это произойдет, то ему грозит до 3 лет тюрьмы, после чего ни о какой карьере и «камбэке» речи быть не может.

«В ближайшие месяцы мы увидим, как Австрия справится с этими вызовами, которые стоят перед ней. Тем не менее, безусловно, есть определенные положительные сдвиги: за последние три года я увидел, что российское влияние на Австрию постепенно снижается, и мы понимаем, что рано или поздно Россия полностью потеряет свой контроль в центрально-восточноевропейском регионе», — подытожил Станислав Желиховский.