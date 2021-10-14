В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, четверо пострадавших

Микроавтобус въехал в грузовик с прицепом, который двигался впереди. Четырех пассажиров отвезли в больницы.

В Польше в ДТП попал микроавтобус, в котором находилось восемь украинцев, четверо из них госпитализированы. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря отдела полиции в городе Ополе Агнешку Нерыхлый.

ДТП произошло сегодня, 14 октября, в 7:15 на автомагистрали А4 в населенном пункте Магнушовице Опольского воеводства. Микроавтобус въехал в грузовик с прицепом, который двигался впереди.

"После ДТП четырех пассажиров микроавтобуса отвезли в больницы для проведения расширенной диагностики. По информации полицейских, работавших на месте аварии, опасности для их жизни нет", - рассказала Агнешка Нерыхлый.

Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.