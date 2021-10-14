Почеттино: "ПСЖ" сделает все возможное, чтобы удержать Мбаппе

Тренер парижан оценил возможность продления контракта с форвардом.

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино прокомментировал ситуацию с нападающим Килианом Мбаппе.

По словам наставника парижан, клуб постарается удержать форварда, который летом может стать свободным агентом и на которого претендует мадридский "Реал".

"Килиан примет решение, которое он должен принять, а клуб сделает все возможное, чтобы удержать его, потому что мы говорим об одном из лучших игроков в мире в возрасте 22 лет.

Я должен смириться с тем, что ситуация открыта и в будущем может случиться что угодно. Позиция, которая была несколько месяцев назад, может измениться. "ПСЖ" как клуб, безусловно, имеет амбиции и возможности убедить его не уходить, предложив ему то, что заставит его остаться и быть счастливым. У клуба есть возможности, чтобы он изменил свои намерения", - приводит слова Почеттино Marca.

Ранее сообщалось, что Реал предложил Мбаппе шестилетний контракт с зарплатой в 40 миллионов евро за сезон.

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