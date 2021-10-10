На трассе Киев-Одесса случилось ДТП с маршруткой, есть жертвы

На трассе Киев-Одесса случилось ДТП с маршруткой. По предварительной информации, погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

ЧП произошло на 455 км автодороги вблизи села Холодная Балка. 45-летний водитель грузового автомобиля MAN, двигаясь в сторону столицы, столкнулся с рейсовым автобусом, который ехал впереди него.

Предварительно известно, что в результате аварии два пассажира маршрутки погибли, еще шестеро, среди которых один несовершеннолетний, получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших увезла "скорая".

Решается вопрос о внесении сведений об аварии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и задержанию водителя грузовика в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.