Леонардо: "Реал" должен быть наказан за постоянное преследование Мбаппе

Леонардо возмущен постоянными выступлениями мадридцев в прессе.

Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо сказал, что он все еще злится на "Реал Мадрид" из-за того, что они продолжают преследовать французского нападающего Килиана Мбаппе, сообщает Business Standard.

Ранее в этом году "ПСЖ" отказался от гигантского предложения от "Реала" на 220 миллионов евро за Мбаппе.

"В Мадриде это отрицают, но я думаю, что "Реал Мадрид" уже какое-то время пытается подписать Мбаппе в качестве свободного агента. О Мбаппе публично говорят уже два года. Это должно быть наказано. Я считаю это неуважением к Мбаппе. Он не просто еще один игрок, он один из лучших игроков в мире", - сказал Леонардо.

"Тренер, правление, игроки "Реала" говорили о Килиане ... Думаю, это часть их плана. Это неуважительно", - добавил он.

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