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Темпы упали более чем в два раза: от COVID вакцинировали еще 66 000 украинцев

  8   0 10.10.2021, 11:06 | Новости, Общество
Темпы упали более чем в два раза: от COVID вакцинировали еще 66 000 украинцев

За минувшие сутки, 9 октября, вакцинацию от COVID в Украине прошли еще 66 000 человек. Это более чем в два раза меньше, чем в минувшую пятницу.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Сообщается, что еще 66 053 человека были вакцинированы в субботу: одну дозу получили 34 183 человека, полностью иммунизированы - 31 870 человек.

Всего с начала прививочной кампании полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 115 249 человек, хотя бы с одной дозой - 7 529 594 человека. На данный момент было сделано 13 644 843 прививки от коронавируса.

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