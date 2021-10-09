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В ДТП на Львовщине погибли двое людей

  8   0 09.10.2021, 23:03 | Новости, Происшествия
В ДТП на Львовщине погибли двое людей

Автомобиль столкнулся с отбойником, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП водитель автомобиля и его пассажир умерли на месте аварии.

Возле села Хоросно Львовской области в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в областной полиции.

Отмечается, что авария произошла 8 октября около полуночи на автодороге Киев-Чоп.

40-летний водитель автомобиля Дэу Сенс не справился с управлением, из-за чего автомобиль столкнулся с отбойником, съехал в кювет и перевернулся.

В результате ДТП водитель автомобиля и его пассажир, житель Львова в возрасте 27 лет, получили телесные повреждения, от которых умерли на месте аварии.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения открыто уголовное производство (ч.2 ст.286 УКУ).

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