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Анжелика Варум объяснила, почему не ездит в Крым

  12   0 09.10.2021, 22:04 | Новости, Культура
Анжелика Варум объяснила, почему не ездит в Крым

Варум признается, что хочет приезжать во Львов.

Известная певица Анжелика Варум не хочет, чтобы ей запретили въезд на территорию Украины, передает ТСН.

Артистка в интервью YouTube-канала «А поговорить?» рассказала, что решила не ездить в Крым.

«Я не могу ездить в Крым. Я не езжу в Крым уже очень много лет. У меня нет возможности. Ну как, есть возможность, если въезжать через территорию Украины, иначе я попаду в «черный список» и не смогу приехать к родственникам», - рассказала исполнительница.

Отметим, что Анжелика Варум родилась во Львове, поэтому в Украине у нее много родных.

Кроме этого, Варум рассказала, что считает украинцев и россиян очень похожим и родным народом. А политическая ситуация, которая сложилась между странами, - это «сумасшедший дом».

«Я за человечность - за мирное существование», - поделилась своими мыслями артистка.

Фото Grazia

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