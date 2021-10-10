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В 2023 году появится спортивный Renault Megane E-Tech Electric

  9   0 10.10.2021, 00:08 | Новости, Авто
В 2023 году появится спортивный Renault Megane E-Tech Electric

Компания Renault заменит в своих моделях спортивную комплектацию R.S. Line на новую комплектацию Alpine Line. Первым эту комплектацию получит Renault Megane E-Tech Electric в 2023 году.

Renault Megan E-Tech Electric Alpine Line от стандартной версии будет не только отличаться некоторыми изменениями в дизайне и в салоне, но также более емкой батарей на 87 кВтч. То есть у такого электрического кроссовера будет увеличенный запас хода. Кроме того, он получит электромотор мощностью 218 л.с., что тоже больше, чем у стандартной версии.

В дизайне некоторые изменения произойдут в передней и задней части. Благодаря этому кроссовер получит более спортивную внешность.

Нужно отметить, что Megan E-Tech Electric Alpine Line не будет топовой версией, но он будет к ней очень близок. Предполагается, что его главным конкурентом станет Volkswagen ID.3 GTX.

Напомним, что заказы на Renault Megan E-Tech Electric в Европе начнутся в январе 2022 года. Его спортивная версия Alpine Line появится позже - в 2023 году. Сколько она будет стоить - пока еще не известно. Выпуск этого кроссовера наладят во Франции.

autonews.ua

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