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В Киеве хитрые контролеры "оштрафовали" 12-летнего ребенка

  7   0 03.10.2021, 03:05 | Новости, Происшествия

В Киеве уволили контролера, который превысил свои служебные полномочия и пытался нажиться на 12-летнем ребенке.

Об этом сообщил Telegram-канал "Киевское чтиво".

По предварительным данным, один из столичных контроллеров решил оштрафовать 12-летнего мальчика за то, что он ехал в троллейбусе без ученического билета. И в этом не было бы ничего необычного, если бы не одна важная деталь. Ребенка заставили оплатить штраф в размере 160 гривен на личную банковскую карту, что не предусмотрено законом.

Контролер дал номер своей карты и хотел таким образом нажиться на наивности подростка.

Когда его мать об этом узнала, она подняла настоящий скандал. В итоге деньги ей вернули, а провинившегося контроллера уволили.

Также в "Киевпастранс" сообщили, что провели профилактическую беседу со своими сотрудниками, чтобы избежать подобных случаев в будущем.

 

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