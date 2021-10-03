Рой Джонс дал совет Джошуа на реванш с Усиком

Бывший чемпион оценил шансы британца в повторном бою.

Бывший чемпион мира в четырех дивизионах Рой Джонс поделился мыслями по поводу будущего реванша Энтони Джошуа с обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO в хэвивейте Александром Усиком.

По мнению американца, чтобы победить, Джошуа нужно раньше включаться в бой и не позволять Усику действовать, как он хочет.

"В реванше Джошуа нужно раньше начинать драться. Да, я был разочарован его тактикой в первом бою. Я хотел бы увидеть, как Усику пришлось бы просчитывать Джошуа, как ему пришлось бы справляться с ранним натиском. Мы бы увидели, чьи мозги работают в бою позже.

Вместо этого Джошуа сразу же дал Усику возможность действовать. Если разрешить ему это сделать, конечно, он победит. Джошуа позволил Усику драться, как тот хотел. По крайней мере, нужно было его как-то озадачить, но Джошуа не смог ничего предложить", - приводит слова Джонса Boxingnews24.

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