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Назван красавчик, который может стать новым Джеймсом Бондом

  2   0 03.10.2021, 04:13 | Новости, Культура
Назван красавчик, который может стать новым Джеймсом Бондом

Генри Кавилл мечтает о звездной роли.

Звезда «Лиги справедливости» и «Ведьмака» Генри Кавилл намекнул продюсерам бондианы, что хотел бы стать новым главным злодеем франшизы, передает rusjev.net.

По словам актера, он не претендует на роль главного героя, но знает, что после ухода из серии фильмов Дэниэла Крэйга будет объявлен большой кастинг актеров в перезапуск серии, а значит, можно и помочь друг другу.

«Если они будут заинтересованы в том, чтобы рассмотреть мое участие в их фильмах, то я с радостью готов обсудить это с ними. Мне было бы очень интересно рассмотреть роль злодея», - рассказал Генри в онлайн-подкасте The Movie Dweeb.

Примечательно, что юный Кавилл пробовался на роль агента 007 еще в 2005 году, когда ему было всего 22 года, но тогда звезде отказали. Сейчас Генри играет Шерлока Холмса и ведьмака Геральта в проектах от Netflix.

Фото Showdream.org

 

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