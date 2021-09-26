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В Кривом Роге в квартире нашли майнинговую ферму криптовалюты

  20   0 26.09.2021, 23:03 | Новости, Происшествия
В Кривом Роге в квартире нашли майнинговую ферму криптовалюты

В Кривом Роге правоохранители обнаружили майнинговую ферму криптовалюты. Ее работу устроил в своей квартире 32-летний местный житель.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Во время обыска в квартире в Центрально-Городском районе правоохранители обнаружили криптоферму, которая состояла из видеокарт, материнских плат и блоков питания.

Счетчик электрической энергии в момент обыска находился в рабочем состоянии и был подключен к электросети. Для уменьшения расходов горожанин с помощью большого магнита блокировал работу счетчика.

Все изъятое направлено на экспертизу. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 188-1 Уголовного кодекса Украины (похищение электрической энергии путем ее самовольного использования без приборов учета).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

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