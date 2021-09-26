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В Исландии впервые в парламенте будет больше женщин, чем мужчин

  5   0 26.09.2021, 22:04 | Новости, Мир
В Исландии впервые в парламенте будет больше женщин, чем мужчин

Ситуация стала первой не только для страны, но и для Европы - в Швеции депутатки занимают 47% мест, но теперь Исландия обошла этот показатель.

В Исландии завершили подсчет голосов на парламентских выборах. Об этом сообщает общественный вещатель RÚV в воскресенье, 26 сентября.

По итогам выборов, правящие партии сохраняют большинство в парламенте. Кроме того, впервые в истории Исландии в парламент войдет больше женщин, чем мужчин - 33 против 30.

По данным AFP, это первый прецедент не только для Исландии, но и Европы: в Швеции, занимавшей до сих пор первое место по представительству женщин в законодательном органе, депутатки занимают 47% мест в парламенте. Для Исландии это теперь более 52%.

Отметим, что сначала правящим политсилам прогнозировали суммарно 39 мандатов. Однако по итогу выборов они получают 37 мест из 63 - как и в предыдущем Альтинге в начале его работы.

Победителем выборов стала пробизнесовая Партия независимости останется самой многочисленной, с 16 мандатами, получив 24% голосов избирателей. В свою очередь правоцентристская Прогрессивная партия из правящей коалиции - по сравнению с предыдущим составом парламента, она получила на пять мест больше, всего 13.

В то же время лево-зеленые получили 12,6% голосов и потеряли три мандата по сравнению с предыдущим составом парламента - у них будет 8 мест вместо 11. Хотя де-факто это означает потерю только одного места, так как двое других депутатов вскоре после выборов вышли из партии. Народная партия получила 6 мандатов, на два больше, чем в предыдущем составе законодательного органа, Viðreisn - 5, Пиратская партия и социал-демократы - по 6.  Центристская партия потеряла три места и будет иметь 4 вместо 7.

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