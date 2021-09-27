Абсолютно новый Opel Astra Sports Tourer тестируют в Германии

Фотошпионы заметили во время дорожных тестов универсал Opel Astra Sports Tourer нового поколения. В продаже он, как и версия в кузове хэтчбек, появится в 2022 году.

Новый Astra Sports Tourer тестируют с камуфляжем, который закрывает заднюю часть. То есть главные изменения произойдут именно там. Хотя передний бампер, головная оптика и решетка радиатора тоже немного поменяются. В частности, передние фары будут такими же, как у пятидверного хэтчбека.

Нужно отметить, что у Opel Astra Sports Tourer нового поколения объем багажника будет заметно больше, чем у модели предыдущего поколения. То есть этот универсал станет еще практичней.

В салоне главной «изюминкой» будет цифровая центральная консоль. В ней объединятся приборная панель и дисплей информационно-развлекательной системы. Такая центральная консоль будет немного повернута в сторону водителя.

Этот новый универсал получит передовые технологии, в том числе сложные матричные светодиодные фары и усовершенствованный помощник водителя Intelli-Drive 2.0. Покупателям предложат две полноценные гибридные версии.

Продажи Opel Astra нового поколения, в кузове хэтчебек и универсал начнутся осенью 2022 года.

autonews.ua