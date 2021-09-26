В Киеве произошло ДТП с участием полицейского автомобиля

В результате столкновения авто четыре участника ДТП получили травмы различной степени тяжести.

В Киеве на Брест-Литовском шоссе в Святошинском районе столицы водитель микроавтобуса, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на полицейский автомобиль, в результате чего четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"На Брест-Литовском шоссе в Святошинском районе столицы патрульные полицейские остановили автомобиль Skoda за нарушение правил дорожного движения. При составлении административных материалов, водитель автомобиля Ford Transit, который начал маневр перестроения из средней полосы в крайнюю правую полосу, совершил наезд на служебный автомобиль Toyota, который от удара въехал в остановленное авто Skoda", - сообщает пресс-служба.

В результате столкновения четыре участника ДТП получили травмы. Одного из правоохранителей госпитализировали в медицинское учреждение с переломом ноги, а других участников после осмотра врачей отпустили домой.

По результатам теста на алкоголь, у водителя Ford Transit оказалось 1.16 промилле алкоголя в крови.

Водителя микроавтобуса задержала полиция, ему готовят сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 286-1 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения). Статья предусматривает лишение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.



