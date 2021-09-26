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Генсек ООН: человечество недопустимо близко к ядерному уничтожению

  7   0 26.09.2021, 11:06 | Новости, Общество
Генсек ООН: человечество недопустимо близко к ядерному уничтожению

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что на сегодня человечество подошло недопустимо близко к ядерному уничтожению. Он в очередной раз выступил за уничтожение ядерного оружия.

Об этом сообщает Антониу Гутерриш в Twitter.

"Во всем мире хранится около 14 000 единиц ядерного оружия. Человечество остается недопустимо близким к ядерному уничтожению", - отметил Гутерриш.

По его словам, пришло время навсегда "рассеять тучи ядерного конфликта", уничтожить ядерное оружие во всем мире и открыть новую эру доверия.

Отметим, это заявление генсек ООН сделал к Международному дню борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

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