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Коутиньо может вернуться в АПЛ

  10   0 26.09.2021, 12:05 | Новости, Спорт
Коутиньо может вернуться в АПЛ

На бразильца претендуют два клуба из Лондона.

Атакующий полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо может вернуться в чемпионат Англии.

В услугах 29-летнего футболиста заинтересованы "Арсенал" и "Тоттенхэм".

"Барселона" всячески пытается разгрузить зарплатную ведомость и намерена избавиться от ее одного звездного футболиста.

Уже этой зимой боссы "Арсенала" и "Тоттенхэма" намерены взять бразильца в аренду с последующим правом выкупа. По информации El Nacional, "сине-гранатовые" продолжат выплачивать половину заработной платы футболиста в случае аренды, однако учитывая его оклад в 200 тысяч фунтов в неделю - это существенно облегчит жизнь каталонцам.

В нынешнем сезоне Коутиньо сыграл всего 82 минуты за "Барселону", не отличившись результативными действиями.

Фото Getty Images

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