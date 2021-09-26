Renaul уволит во Франции 2 тысячи человек

Компания Renaul уволит во Франции 2 тысячи рабочих и инженеров, так как планирует модернизировать свои заводы под выпуск электромобилей.

Об этом сообщают французские СМИ, передает autonews.ua.

В сообщениях говорится, что французский автогигант уже начал переговоры с профсоюзами на тему увольнения сотрудников и выплаты им компенсации.

Ранее компания Renaul сообщила, что планирует уволить во Франции 4 500 человек. Так боссы Renaul рассчитывают экономить.

При этом Renaul утверждает, что французские заводы будут работать на полную мощность. В ближайшее время эта компания планирует выпустить во Франции девять новых автомобилей, в том числе с электрической силовой установкой.

Напомним, недавно публике показали концепт Renaul 5, который представляет собой электрический хэтчбек с ретро-дизайном. В серийное производство он попадет в 2022 или 2023 году. Ожидается, что это будет массовый городской электрокар с доступной ценой. В модельной линейке Renault он заменит электромобиль Zoe, который, кстати, неплохо продается.