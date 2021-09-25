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В Днепре произошло смертельное ДТП с участием мусоровоза (видео)

  8   0 25.09.2021, 13:31 | Новости, Видео, Происшествия
В Днепре произошло смертельное ДТП с участием мусоровоза (видео)

Легковой автомобиль Mitsubishi Еvolution выехал на встречную полосу и столкнулся с мусоровозом МАЗ.

В ночь на субботу в Днепре произошло смертельное ДТП на проспекте Гагарина Соборного района. Один человек погим и еще трое пострадали, сообщает ГСЧС 25 сентября.

"По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что легковой автомобиль Mitsubishi Еvolution выехал на встречную полосу и столкнулся с мусоровозом МАЗ, в результате чего водитель и три пассажира легковушки зажало металлическими конструкциями покореженной машины", - говорится в сообщении.

С помощью специалных инструментов спасатели деблокировали троих пострадавших и освободили тело погибшей девушки, 2001 года рождения. Спасенных двух молодых мужчин и девушку госпитализировали в областную клиническую больницу им. И.И. Мечникова.

Водитель и пассажир автомобиля МАЗ не пострадали.

К ликвидации последствий аварии были привлечены 12 человек личного состава и три единицы техники.

Полиция проводит следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

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