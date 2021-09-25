Экс-игрок "Ливерпуля" рассказал, как Клопп чуть не подрался с Милнером

Инцидент произошел в январе 2017 года.

Бывший защитник "Ливерпуля" Рагнар Клаван заявил, что у главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа был нешуточный конфликт с полузащитником Джеймсом Милнером.

По словам футболиста, инцидент произошел в январе 2017 года, когда "красные" потеряли очки в матче с "Сандерлендом".

"Клопп и Милнер чуть не устроили драку. Могу сказать, что в команде чувствовалось напряжение в те дни. Они чуть не сцепились, но в конце концов Милнер отступил.

Юрген был готов идти до конца, чтобы доказать свое мнение. Это было сложное время для Клоппа. Он был под давлением", - заявил Клаван в эфире подкаста Betsafe Eesti Podcast.

Напомним, Клопп возглавил "Ливерпуль" осенью 2015 года. Под руководством немецкого специалиста мерсисайдцы выиграли АПЛ, Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира. Милнер перебрался в "Ливерпуль" также в 2015 году.

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