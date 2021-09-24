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У мешканця Львівщини, який називає себе громадським активістом, виявили тайник з вибухівкою та бойовими гранатами (фото)

  6   0 24.09.2021, 17:01 | Новости, Происшествия
У мешканця Львівщини, який називає себе громадським активістом, виявили тайник з вибухівкою та бойовими гранатами (фото)

Фото - пресцентр СБУ

Служба безпеки виявила прихований арсенал з бойовими засобами ураження на території помешкання місцевого жителя, який позиціює себе як громадський активіст, у Львівській області.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ, інформує UAINFO.org.

Правоохоронці вилучили зі схрону майже два кілограми пластиду, тротилові шашки та вибухові пристрої. Схованку облаштували у прибудинковій споруді приватного будинку. 

Під час огляду тайника правоохоронці виявили 3 гранати РГ-42 і Ф-1, електродетонатори, шумові гранати, понад 100 набоїв калібру 5,45 мм.

Фото - пресцентр СБУ 

Фото - пресцентр СБУ 

Фото - пресцентр СБУ

Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини протиправної діяльності, зокрема, як свідки надійшов арсенал.

UAINFO

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