Україна заборонить пальмову олію в молочних продуктах і дитячому харчуванні

Верховна рада України в першому читанні підтримала законопроект №5148, яким забороняється використання пальмової олії в молочних продуктах, дитячому харчуванні та кондитерських виробах. За документ проголосували 304 нардепи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пленарне засідання.

Мета законопроекту - заборона використання пальмової олії в харчових продуктах, в тому числі і в дитячому харчуванні.

Документом передбачається врегулювати застосування гідрогенізованої пальмової олії у виробництві харчових продуктів та встановити вимоги до маркування харчових продуктів, що містять пальмову олію.

Зокрема, пропонується:

заборонити використання пальмової олії в традиційних молочних продуктах;

заборонити використання гідрогенізованої пальмової олії та інших гідрогенізованих рослинних жирів у дитячому харчуванні;

заборонити використання гідрогенізованої пальмової олії в харчових продуктах (кондитерські вироби: шоколад, морозиво і т. д.);

ввести штрафні санкції за порушення;

ввести чітке і зрозуміле маркування харчової продукції, що містить пальмову олію.

"Вечірні Вісті"